Dos ataques armados dejan dos muertos y se reportan cierres viales en zonas 12 y 13

Dos ataques armados reportados este jueves 5 de noviembre del 2026 dejaron dos hombres fallecidos en las zonas 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, según la información divulgada por Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala.

Los hechos obligaron a implementar cierres y desvíos de tránsito mientras los cuerpos de socorro y las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes.

Hombre muere baleado bajo una pasarela en la zona 12

Uno de los ataques ocurrió en la conexión vial de la calzada Aguilar Batres hacia la avenida Petapa y el bulevar Liberación, en la zona 12.

Montejo informó que un hombre murió tras recibir disparos bajo una pasarela. Al momento del reporte, la víctima no había sido identificada y personal del Ministerio Público (MP) había llegado al lugar.

Ataque armado. ⭕️ Conexión vial de calzada Aguilar Batres hacia Avenida Petapa y bulevar Liberación zona 12. Hombre murió, fue baleado bajo una pasarela. Aún no ha sido identificado y hace unos minutos arribó el Ministerio Público. ⚠️ Tráfico es desviado tras este hecho de violencia hacia Puente El Trébol o Avenida Bolivar en zona 8. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 5, 2026

La Municipalidad de Guatemala detalló que unidades de bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del MP efectuaban diligencias en la calzada Aguilar Batres y 2.ª calle de la zona 12, en la incorporación hacia el bulevar Liberación, con dirección al oriente.

Debido al cierre de carriles, el tránsito fue desviado hacia el puente El Trébol o la avenida Bolívar, en la zona 8.

#AlertaVial 🚨 Unidades de bomberos, @MPguatemala y de @PNCdeGuatemala realizan cierre de carriles en calzada Aguilar Batres 2 calle #zona12 incorporación hacia bulevar Liberación sentido oriente, por diligencias ante el deceso de una persona. Circulación vehicular afectada sobre calzada Aguilar Batres. @PMTMuniGuate se encuentra agilizando el tránsito en el sector. Toma en cuenta esta información y utiliza vías alternas. #TráficoGT #TránsitoGT #Precaución — MuniGuate (@muniguate) November 5, 2026

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) trabajaba para agilizar la circulación en el sector, donde se reportaron complicaciones vehiculares.

Motorista fallece en ataque armado en la zona 13

El segundo hecho de violencia se registró en la 25.ª calle y 13.ª avenida B, colonia La Libertad 1, zona 13.

De acuerdo con el reporte vial, un motorista murió después de un ataque armado atendido por el Cuerpo de Bomberos Municipales.

El Ministerio Público fue notificado y se informó que agentes de la PNC se dirigían al lugar.

Hecho armado contra motorista en 25.ª calle y 13.ª avenida “B”, colonia La Libertad 1 de la zona 13. Confirman su deceso. Inicia desvío vehicular para tráfico local. Ministerio Público fue notificado. Hecho fue atendido por Cuerpo de Bomberos Municipales. La Policia Nacional Civil está arribando. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 5, 2026

Las autoridades también comenzaron a implementar desvíos para el tránsito local mientras se atendía la emergencia.

Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de las víctimas ni detalles sobre las circunstancias de ambos ataques.

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