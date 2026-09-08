Dos hombres mueren en accidente de tránsito en la zona 13; cierran un carril

Los Bomberos Municipales informaron que fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes 8 de septiembre en la 8a avenida y 14 calle, zona 13, donde se reportaron dos personas fallecidas.

Los socorristas localizaron en el lugar a dos hombres de entre 25 y 30 años, quienes, tras ser evaluados, carecían de signos vitales debido a la gravedad del politraumatismo que sufrieron.

A escasos metros de donde fueron localizadas las víctimas se encontraba una motocicleta, añadió el reporte.

De manera preliminar, los bomberos indicaron que se presume que ambos hombres se conducían en dicho vehículo cuando, por causas que se desconocen, habrían perdido el control y colisionado contra un poste ubicado a la orilla de la avenida.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para efectuar los procedimientos de rigor y establecer las circunstancias exactas del hecho.

La comuna capitalina informó que unidades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público desarrollan las diligencias en el carril derecho.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el percance de los motoristas se registró en el tramo del Aeropuerto Internacional La Aurora.

A pocos metros del lugar quedó una motocicleta en la que aparentemente se conducían las víctimas. Por causas que se desconocen, habrían perdido el control, colisionado contra un poste ubicado a orillas de la avenida. pic.twitter.com/sGg71KRrFZ — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 8, 2026

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