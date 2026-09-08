Dos hombres mueren en accidente de tránsito en la zona 13; cierran un carril

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Dos hombres mueren en accidente de tránsito en la zona 13; cierran un carril

Autoridades informaron sobre el accidente en el que murieron dos hombres en la zona 13.

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MOTORISTAS MUEREN EN ACCIDENTE EN LA ZONA 13

Autoridades y bomberos en área donde murieron dos motoristas en la 8a avenida y 14 calle, zona 13. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes 8 de septiembre en la 8a avenida y 14 calle, zona 13, donde se reportaron dos personas fallecidas.

Los socorristas localizaron en el lugar a dos hombres de entre 25 y 30 años, quienes, tras ser evaluados, carecían de signos vitales debido a la gravedad del politraumatismo que sufrieron.

A escasos metros de donde fueron localizadas las víctimas se encontraba una motocicleta, añadió el reporte.

De manera preliminar, los bomberos indicaron que se presume que ambos hombres se conducían en dicho vehículo cuando, por causas que se desconocen, habrían perdido el control y colisionado contra un poste ubicado a la orilla de la avenida.

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Las autoridades correspondientes fueron notificadas para efectuar los procedimientos de rigor y establecer las circunstancias exactas del hecho.

La comuna capitalina informó que unidades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público desarrollan las diligencias en el carril derecho.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el percance de los motoristas se registró en el tramo del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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