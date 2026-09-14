Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito durante recorrido de antorcha en Suchitepéquez

Los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio, Suchitepéquez, informaron de que fueron alertados sobre un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 145 de la ruta al suroccidente.

Añadieron que la noche del domingo 13 de septiembre, en ese lugar, jóvenes que participaban en una antorcha se vieron involucrados en el percance.

A su llegada, los socorristas localizaron a un menor y, tras efectuar la evaluación correspondiente, constataron que ya no tenía signos vitales.

Además, estabilizaron y trasladaron a otro menor al Hospital Nacional de Mazatenango; sin embargo, falleció al ingresar en el centro asistencial.

También estabilizaron en el lugar del percance a un hombre y lo trasladaron en estado delicado al referido hospital.

Cerca de los cadáveres quedó una motocicleta y las autoridades investigan lo sucedido.

Bomberos reportan otro percance

Los Bomberos Municipales Departamentales también reportaron que en Tucurú, Alta Verapaz, un hombre fue arrollado por el piloto de una motocicleta, quien después del incidente continuó su marcha.

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Los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Centro de Atención Permanente de Tucurú.

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