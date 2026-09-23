Dos menores caen al río Cahabón: una es rescatada con vida y la otra muere

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Dos menores caen al río Cahabón: una es rescatada con vida y la otra muere

Dos niñas cayeron accidentalmente al río Cahabón, en Cobán, Alta Verapaz; una de ellas fue rescatada y trasladada a un hospital, mientras que la otra falleció.

Alvaro Castañeda Estrada

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Dos niñas cayeron accidentalmente al río Cahabón, en Cobán, Alta Verapaz; una de ellas fue rescatada y trasladada a un hospital, mientras que la otra falleció. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Durante este miércoles 23 de septiembre, los Bomberos Voluntarios de la 36.ª Compañía, con sede en Cobán, fueron notificados sobre la caída de dos menores de edad a las aguas del río Cahabón, en el sector conocido como puente Chicoj, Alta Verapaz.

La Cruz Roja Guatemalteca, junto con los Bomberos Voluntarios, rescataron y trasladaron a un hospital a una de las menores. El cuerpo de la otra menor fue extraído del fondo del río.

Además, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y vecinos del sector ayudaron a los equipos de emergencia en la localización y recuperación del cuerpo de la menor fallecida, de aproximadamente 13 años.

La información fue brindada a través de la cuenta en X de los Bomberos Voluntarios, donde también mencionaron que para las labores de búsqueda y rescate fueron movilizadas cuatro unidades y que los trabajos tuvieron una duración de 120 minutos. Además, los socorristas utilizaron cables y chalecos de seguridad para ingresar al cauce del río y efectuar las labores de rescate.

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Otro rescate en el río Cahabón

Los Bomberos Voluntarios también compartieron en su cuenta en X que el pasado martes realizaron otro rescate en las orillas del río Cahabón, en Cobán, Alta Verapaz.

Elementos de la 36.ª Compañía del Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB) rescataron a un hombre localizado a orillas del río. Informaron que, debido a las condiciones del terreno y la cercanía con el caudal, fue necesario utilizar equipo de seguridad para efectuar el rescate.

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Alvaro Castañeda Estrada

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