Dos minutos de terror en la Martí: Asaltantes usan paralizadores eléctricos contra pasajeros de bus

Un grupo de siete delincuentes protagonizó un asalto a bordo de un bus urbano que recorría la Calle Martí, en la capital, donde utilizaron paralizadores eléctricos para someter a los pasajeros. Una de las víctimas relató que fue atacada con una descarga en el pecho, sin sufrir lesiones graves, pero otros pasajeros presentaron dolor intenso tras recibir choques en el rostro.

“El asalto duró menos de dos minutos. Me robaron el teléfono celular y dinero en efectivo”, dijo la víctima, quien también explicó que los sujetos abordaron en distintas paradas, desde las cercanías de la parroquia ubicada en esa vía, y comenzaron el ataque frente a la finca El Zapote. Los delincuentes descendieron del bus a pocos metros del puente El Incienso.

Según Álvaro Valencia, médico de la Cruz Roja Guatemalteca, una descarga eléctrica de este tipo puede causar lesiones en la piel, dificultad respiratoria e incluso fibrilación ventricular, lo que podría ser fatal si no se atiende de inmediato.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que, aunque no es común el uso de paralizadores eléctricos en asaltos, ya se investiga esta modalidad, que se ha documentado en otros hechos recientes. En los allanamientos relacionados, no se han localizado estos aparatos, pero en lo que va del año se ha capturado a más de 400 asaltantes, a quienes se les decomisaron armas de fuego y de gas comprimido.

En Guatemala no existe una norma que regule el uso de estos dispositivos, que incluso han sido empleados por estructuras del crimen organizado, según indicaron las autoridades.