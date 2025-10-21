Dos mujeres mueren y una bebé resulta herida en ataque armado en La Reformita, zona 12

Dos mujeres murieron y una bebé de 11 meses resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado este martes 21 de octubre en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El hecho ocurrió en la 12 avenida y 6.ª calle, donde, según informaron los Bomberos Municipales, las víctimas fallecieron en el lugar a causa de múltiples heridas de bala. Los socorristas trasladaron de urgencia al Hospital Roosevelt a la menor, quien sufrió un impacto de proyectil de arma de fuego.

Julio Rodríguez, vocero de los Bomberos Municipales, indicó que también resultó herida una mujer de aproximadamente 40 años, con lesiones en las piernas. Su estado de salud es estable.

Vecinos del sector denunciaron que los hechos de violencia en esa colonia son constantes y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad.

Más hechos de violencia

En otro ataque ocurrido también este martes, los Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de una persona y otra herida por arma de fuego en la calle principal de Residenciales San José, en San José Pinula. La emergencia fue atendida por las compañías 69 y 127.

Además, en la 16 avenida y 11 calle, zona 12 capitalina, un hombre de 52 años fue atendido por los Bomberos Municipales tras resultar con heridas leves en la mano izquierda, provocadas por fragmentos de vidrio. El incidente estuvo vinculado a otro hecho armado ocurrido en ese sector.

Las autoridades investigan si existe alguna relación entre los ataques y no se descartan más operativos en los puntos afectados.

