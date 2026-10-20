Sucesos
Dos mujeres que viajaban en motocicleta mueren en accidente en Puerto Barrios, Izabal
Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, murieron este martes en un accidente de tránsito en Puerto Barrios, Izabal.
Bomberos atienden emergencia por accidente en el que dos mujeres perdieron la vida en Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: cortesía)
Un accidente de tránsito se registró este martes 20 de octubre en la segunda entrada a Puerto Barrios, Izabal, y dejó dos mujeres fallecidas que se movilizaban en una motocicleta.
Las víctimas, de 16 y 46 años, fueron identificadas por sus familiares como Darlin Ramírez Cervantes y María Cervantes, quienes eran tía y sobrina.
Según imágenes compartidas, en el accidente también estuvo involucrada una camioneta. Ambos vehículos quedaron con daños considerables.
Los cuerpos de las víctimas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que la circulación vehicular se vio afectada en el sector.
Debido a la fuerza del impacto, zapatos y piezas de los vehículos quedaron esparcidos en el lugar del accidente.
Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.
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