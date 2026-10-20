Dos mujeres que viajaban en motocicleta mueren en accidente en Puerto Barrios, Izabal   

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Dos mujeres que viajaban en motocicleta mueren en accidente en Puerto Barrios, Izabal   

Dos mujeres, entre ellas una menor de edad, murieron este martes en un accidente de tránsito en Puerto Barrios, Izabal.

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DOS MUJERES MOTORISTAS MUEREN EN ACCIDENTE EN PUERTO BARRIOS

Bomberos atienden emergencia por accidente en el que dos mujeres perdieron la vida en Puerto Barrios, Izabal. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Un accidente de tránsito se registró este martes 20 de octubre en la segunda entrada a Puerto Barrios, Izabal, y dejó dos mujeres fallecidas que se movilizaban en una motocicleta.

Las víctimas, de 16 y 46 años, fueron identificadas por sus familiares como Darlin Ramírez Cervantes y María Cervantes, quienes eran tía y sobrina.

Según imágenes compartidas, en el accidente también estuvo involucrada una camioneta. Ambos vehículos quedaron con daños considerables.

Los cuerpos de las víctimas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que la circulación vehicular se vio afectada en el sector.

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Debido a la fuerza del impacto, zapatos y piezas de los vehículos quedaron esparcidos en el lugar del accidente.

Se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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