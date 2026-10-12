Dos personas mueren en accidente de motocicleta en la calzada Atanasio Tzul; cierran carriles

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa sobre el cierre de carriles debido a un accidente de motocicleta ocurrido este lunes 12 de octubre en la calzada Atanasio Tzul, entre las calles 48 y 49 de la zona 12, con dirección al sur.

La institución añade que dos hombres perdieron la vida en el lugar del accidente y que, según información preliminar, no hay otro vehículo involucrado.

Asimismo, indica que las autoridades competentes ya efectúan las diligencias correspondientes.

La PMT recomienda a los conductores circular con precaución, organizar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas debido a las complicaciones vehiculares.

La comuna amplía que unidades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil mantienen cerrados dos carriles con dirección al sur para efectuar las diligencias correspondientes por el fallecimiento de las dos personas.

La circulación vehicular se ve afectada en la referida calzada, con dirección a la zona 21 y Villa Nueva.

En el lugar, agentes de la PMT agilizan el tránsito en el sector.

Para leer más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Los Bomberos Voluntarios indican que, según información preliminar, los dos ocupantes de la motocicleta habrían fallecido a causa de politraumatismos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.