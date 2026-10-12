Dos personas mueren en accidente de motocicleta en la calzada Atanasio Tzul; cierran carriles

Sucesos

Dos personas mueren en accidente de motocicleta en la calzada Atanasio Tzul; cierran carriles

La PMT informa del cierre de dos carriles en la calzada Atanasio Tzul, entre las calles 48 y 49, debido a un accidente en el que murieron dos personas.

y

|

time-clock

ACCIDENTE EN LA 49 CALLE DE LA ATANASIO, DOS MUERTOS

Autoridades en diligencias por muerte de dos motoristas en la calzada Atanasio Tzul, entre las calles 48 y 49 de la zona 12. (Foto Prensa Libre: MuniGuate)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa sobre el cierre de carriles debido a un accidente de motocicleta ocurrido este lunes 12 de octubre en la calzada Atanasio Tzul, entre las calles 48 y 49 de la zona 12, con dirección al sur.

La institución añade que dos hombres perdieron la vida en el lugar del accidente y que, según información preliminar, no hay otro vehículo involucrado.

Asimismo, indica que las autoridades competentes ya efectúan las diligencias correspondientes.

La PMT recomienda a los conductores circular con precaución, organizar sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas debido a las complicaciones vehiculares.

EN ESTE MOMENTO

Billetes quetzales de varias denominaciones

Observatorio del Presupuesto señala tres grandes debilidades en la propuesta para el 2027

Right
WASHINGTON (UNITED SATETS), 10/10/2026.- US President Donald Trump speaks to reporters before departing from the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 10 October 2026. Trump is traveling to Clarksville, Tennessee, to attend a campaign rally in support of Republican candidates running in the November elections. (Elecciones) EFE/EPA/RON SACHS / POOL

Trump anuncia que Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego energético ¿cómo impacta en los precios de los combustibles?

Right

La comuna amplía que unidades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil mantienen cerrados dos carriles con dirección al sur para efectuar las diligencias correspondientes por el fallecimiento de las dos personas.

La circulación vehicular se ve afectada en la referida calzada, con dirección a la zona 21 y Villa Nueva.

En el lugar, agentes de la PMT agilizan el tránsito en el sector.

Para leer más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Los Bomberos Voluntarios indican que, según información preliminar, los dos ocupantes de la motocicleta habrían fallecido a causa de politraumatismos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsio Calzada Atanasio Tzul Motoristas atropellados 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM