La manufactura es una de las actividades de mayor peso en las exportaciones de Guatemala, ya que comprende diversos sectores productivos. En el 2025, sus ventas al exterior alcanzaron los US$8 mil 315 millones, equivalentes al 53% del total exportado por el país, además, genera más de 300 mil empleos directos, refirió Agexport.

Ahora, el sector busca ampliar su presencia en los mercados internacionales por tres vías: llegar a más países, incorporar más pequeñas empreas, así como nuevas categorías y modalidades de comercialización, entre ellas las marcas privadas.

El objetivo de Manufexport 2027 es ampliar la presencia de productos guatemaltecos en las góndolas de supermercados, farmacias y cadenas de distribución del exterior, informó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Actualmente, la oferta supera los 2 mil productos y llega a más de 90 mercados, entre los cuales destacan Centroamérica, Estados Unidos, México y el Caribe.

La convocatoria para Manufexport 2027 busca ampliar las categorías de productos e incorporar a más empresas, especialmente pequeñas y medianas, con una oferta que responda a las necesidades de quienes toman las decisiones de compra, explicó la entidad.

Una de las novedades será el impulso a la marca privada, un modelo en el que una empresa fabrica productos que las cadenas comerciales venden con sus propias marcas.

Lea además: Qué son las marcas privadas, a quiénes benefician y cómo pueden convertirse en un buen negocio, según los productores

La estrategia de atracción de compradores en general incluirá destinos como Canadá, Sudamérica y Europa, con España e Italia entre los mercados de interés para los productos de góndola y de marca privada.

Emmanuel Seidner, presidente del Comité Organizador de Manufexport 2027, comentó que se han identificado oportunidades en los segmentos de productos nostálgicos y artesanales en España e Italia, particularmente en ciudades como Barcelona y Milán, debido a la presencia de comunidad guatemalteca, por lo que se buscará atraer compradores de esos destinos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Evento y alcances

Manufexport es bianual, y la próxima se efectuará el 27 y 28 de octubre del 2027 en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala.

En la edición del 2025 participaron 250 compradores internacionales y más de 150 empresas expositoras. Se llevaron a cabo más de 2 mil citas de negocios y el 60% de los compradores visitó Guatemala por primera vez.

Según datos de Agexport, en conjunto, los compradores representaban más de 1.4 millones de puntos de venta, cifra que “muestra las posibilidades de distribución para las empresas participantes”.

Para el 2027 se prevé reunir a expositores de seis países, con 150 estands y 250 compradores internacionales.

Por medio de reuniones de negocios

El mecanismo principal serán las reuniones de negocios programadas según el perfil de cada empresa, en las cuales participarán representantes de supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, distribuidores e importadores interesados en categorías como alimentos y bebidas, cosméticos, productos de higiene, limpieza y hogar, farmacéuticos y productos para mascotas, entre otras.

La agenda contempla espacios para probar productos y revisar certificaciones, además de un pabellón de proveedores de servicios de logística, empaque y transformación digital.

También se prevén pabellones para pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías lideradas por mujeres, con el propósito de ampliar su participación en el comercio internacional.

“Cuando una empresa guatemalteca se sienta frente a un comprador internacional y cierra su primer pedido, no solo crece ella: crecen sus proveedores, sus colaboradores y sus comunidades. Ese es el efecto multiplicador que buscamos con cada edición”, expresó Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport.

En tanto, Seidner refirió que “vivimos un tiempo en que los mercados cambian rápido, las reglas del comercio se reescriben y los compradores son cada vez más exigentes”.

Según la entidad, las acciones están alineadas con la Estrategia 2035 de Agexport, que plantea duplicar las exportaciones de Guatemala para ese año e incluye medidas como la vinculación con compradores internacionales y la preparación de más empresas para exportar.

Amador Carballido, director general de la asociación, explicó que no se trata solo de aumentar el número de vinculaciones y reuniones de negocios, sino también de mejorar su efectividad.

Esto depende, en buena medida, de la preparación de las empresas exportadoras y de la selección de compradores cuyo perfil se ajuste a la oferta de productos guatemaltecos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La meta para el 2027 es alcanzar unas 4 mil 200 vinculaciones comerciales, alrededor de mil más que en el 2025. También se trabaja con un enfoque geográfico para identificar los países y las industrias con mayores oportunidades de intercambio comercial.

Marcas privadas, una oportunidad de expansión

Por primera vez, Manufexport impulsará de manera específica los productos de marca privada, fabricados por empresas para que las cadenas comerciales los vendan con sus propias marcas.

“Esta modalidad representa para los fabricantes guatemaltecos la posibilidad de colocar volúmenes estables de producción en grandes cadenas y construir relaciones de largo plazo con los compradores”, explicaron los ejecutivos de Agexport.

Carballido expuso que la semana pasada, en Chicago, Estados Unidos, ya se tuvo un acercamiento con potenciales compradores interesados en el modelo de marca privada.

Guatemala, proveedor de Centroamérica

Jennifer Mendoza, gerente del sector de Manufacturas de Agexport, expuso cómo Guatemala abastece a Centroamérica y qué necesita la industria para continuar creciendo.

“Hablar de Guatemala como proveedor de Centroamérica es hablar de una industria que ha evolucionado, que ha desarrollado capacidades productivas y que ha logrado posicionar los productos en la vida cotidiana de millones de habitantes de la región centroamericana”, expresó.

La ejecutiva destacó que en supermercados, farmacias y otros establecimientos comerciales de El Salvador, Honduras y Costa Rica se encuentra una diversidad de productos guatemaltecos, incluidos los fabricados para marcas privadas de cadenas instaladas en esos países.

El sector de manufacturas crece a un ritmo del 6% y se prevé mantener un comportamiento similar tanto en el desempeño general de la industria como en las exportaciones hacia Centroamérica.

Dentro de la oferta exportable, Guatemala es el principal proveedor de alimentos, cosméticos, productos de higiene, farmacéuticos y otros artículos hacia la región, añadió Mendoza.

Con las estrategias de marca privada y expansión de mercados, lo que se busca “es consolidar a Guatemala como un proveedor confiable y de calidad en la región”, se indicó.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Alan Ruiz, vicepresidente del Comité Organizador de Manufexport 2027, identificó tres aspectos importantes para las empresas: la oportunidad de impulsar sus marcas propias y garantizar su permanencia en los mercados internacionales; la posibilidad de fabricar productos de marca privada que se adapten al modelo comercial de los compradores, con flexibilidad, sostenibilidad y estabilidad de precios; y el tercero, el aprovechamiento de la ubicación estratégica de Guatemala, con acceso a dos océanos, tanto para las importaciones como para las exportaciones.

Piden acciones para fortalecer la competitividad

Agexport solicitó acciones para fortalecer la competitividad del país y mejorar las condiciones en las que las empresas guatemaltecas compiten en los mercados internacionales.

La asociación señaló que la apertura de mercados también requiere atender las barreras que enfrenta el sector exportador.

Entre estas figuran la eficiencia de los puertos, el estado de la infraestructura vial, los costos de la energía y la facilitación de trámites, factores que condicionan la capacidad de competir y cumplir con los compradores internacionales.

Seidner mencionó que las demoras portuarias y las dificultades en las carreteras afectan los tiempos de entrega y elevan los costos logísticos. A ello se suman el costo de la electricidad en los procesos productivos y los recursos que las empresas destinan a completar sus gestiones administrativas, dijo el directivo.

Agregó que avanzar en la simplificación y digitalización de trámites también forma parte de las condiciones necesarias para facilitar las exportaciones.

“Para que una negociación se convierta en un pedido recurrente, las empresas necesitan producir a costos competitivos y entregar en los plazos acordados. Mejorar esas condiciones será determinante para sostener la presencia de los productos guatemaltecos en los mercados internacionales”, añadió Agexport.