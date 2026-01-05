Emboscada en la ruta al Pacífico deja un muerto; video revela momento exacto del ataque

Un hombre fue atacado a balazos y murió dentro de su vehículo en el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico. Un video, grabado por automovilistas, muestra los segundos de terror durante el crimen.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron alertados por un ataque armado ocurrido en la ruta al Pacífico. Al llegar al kilómetro 32.5, localizaron a un hombre dentro de un vehículo, ya fallecido a causa de múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Instantes después del ataque, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento exacto en que los atacantes acorralan a la víctima. Las imágenes revelan cómo una camioneta blanca intercepta el paso del vehículo, y uno de los agresores desciende y dispara directamente contra el conductor.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado de forma oficial la identidad del fallecido. No obstante, medios locales reportan que se trataría de una persona que momentos antes habría retirado una suma considerable de dinero de una agencia bancaria en Palín, Escuintla. Este dato aún debe ser confirmado por las autoridades.

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para iniciar la investigación y recabar evidencia que permita identificar a los responsables.