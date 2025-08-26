Emboscadas, persecuciones y víctimas marcan una jornada de violencia en la capital y Mixco

Una serie de ataques armados ocurridos en menos de 24 horas reflejan una escalada de hechos violentos, que han dejado al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público (MP), según reportes de este martes 26 de agosto de los cuerpos de socorro.

En horas de la mañana, tres personas que se conducían en un camión repartidor de licores fueron víctimas de un ataque armado en la calzada Roosevelt y 39 avenida, zona 2 de Mixco, según informaron los Bomberos Voluntarios.

El piloto del camión y el guardia de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que el ayudante de la unidad falleció en el lugar.

El Ministerio Público (MP) localizó más de 10 casquillos en la gasolinera donde quedó el vehículo.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en redes sociales que el conductor de un vehículo fue atacado a balazos cuando se desplazaba por el bulevar Kaminal Juyú, zona 7. La víctima es un fiscal del MP, quien, de acuerdo con las autoridades, salió ileso del ataque.

Respecto de este caso, el MP indicó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas dirige una investigación en seguimiento al hecho.

Según la investigación preliminar, la víctima se conducía sobre la 28 avenida de esa zona cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes golpearon el vidrio del vehículo y, posteriormente, efectuaron los disparos. Ante esa situación, el fiscal intentó escapar en su vehículo, pero fue perseguido y nuevamente atacado. Logró resguardarse al ingresar a una colonia cercana, mientras los agresores huyeron.

Los Bomberos Voluntarios también reportaron que un ataque armado en el parqueo de una gasolinera ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador dejó una persona herida y una fallecida.

Por su parte, los Bomberos Municipales informaron que, en la 6ª avenida y 9ª calle de la colonia Landívar, zona 7 de la capital, un hombre de aproximadamente 45 años murió a causa de múltiples heridas de bala.

Ese mismo cuerpo de socorro reportó que, en la 0 avenida A y 5ª calle de la colonia Monserrat 1, zona 4 de Mixco, dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales.

Además, en la 3ª avenida y 3ª calle de la colonia Landívar, zona 7 capitalina, un hombre fue atacado a balazos por desconocidos dentro de un comercio. Fue llevado en estado delicado a un centro asistencial.

