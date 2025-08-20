Encuentran cuerpo de mujer en terreno baldío del km 15; vestía blusa negra y tenis rosados

Una escena de impacto se registró este miércoles 20 de agosto en un terreno baldío ubicado en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala. El cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, fue localizado por vecinos del área, quienes alertaron a los Bomberos Voluntarios.

Según información de la 25 Compañía de socorristas, al llegar al lugar confirmaron la presencia del cadáver en un área de difícil acceso. El hallazgo ocurrió en un sector alejado de la carretera principal, cubierto de maleza y sin iluminación, lo que pudo haber dificultado que el cuerpo fuera detectado antes.

La víctima vestía blusa negra, pantalón de lona azul y tenis rosados. Aunque no se hallaron documentos de identificación, se presume que el cuerpo podría llevar varios días en el lugar debido al avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, se desconocen tanto la identidad de la mujer como las causas de su muerte. Personal del Ministerio Público llegó al sitio para iniciar con las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. También se espera la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá realizar la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

El área fue acordonada mientras las autoridades realizaban la inspección.

Vecinos del sector indicaron que no escucharon ruidos ni observaron movimientos extraños en los días previos. La Policía Nacional Civil no descarta ninguna hipótesis y ya ha iniciado una investigación para determinar si se trata de un hecho violento o si hay otros elementos que permitan esclarecer el caso.

Este hallazgo se suma a otros hechos similares reportados recientemente en diferentes puntos del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población por la posible presencia de grupos criminales que utilizan terrenos baldíos o zonas deshabitadas para abandonar cuerpos.

