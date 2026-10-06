Dos muertos y un menor herido tras ataque y enfrentamiento armado con la PNC en zona 6

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) interceptaron en la 21 avenida de la colonia Cipresales, zona 6, a dos hombres señalados como presuntos sicarios.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), al notar la presencia de los agentes, los sospechosos dispararon contra ellos, lo que originó un enfrentamiento armado.

Durante el incidente, uno de los presuntos agresores murió en el lugar, mientras que el segundo, un menor de edad, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

Arma y motocicleta localizadas

De acuerdo con la PNC, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta con placas M745JHR y portaban una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, la cual tenía reporte de robo desde el 8 de enero de 2018.

Las autoridades indicaron que, presuntamente, los dos sospechosos utilizaron el arma incautada para atacar a otro adolescente, de aproximadamente 16 años, cuyo cuerpo fue localizado a unos 60 metros del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Peritos y autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.