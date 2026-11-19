El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio por terminada oficialmente la queja contra el Estado de Guatemala por presunto incumplimiento de convenios laborales interpuesta en el 2023 y que se relaciona con un conflicto que comenzó en el 2012.

Así lo decidió la OIT el 16 de noviembre en Ginebra, Suiza, durante la reunión 358 de ese órgano, según anunciaron el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, durante la conferencia de prensa realizada este jueves en el Palacio Nacional de la Cultura.

"El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió dar por terminada oficialmente la queja contra el Estado de Guatemala por presunto incumplimiento de convenios laborales", indicó el presidente, quien además destacó que la resolución se tomó "después de más de una década de que esta queja estaba pendiente de ser atendida".

Arévalo calificó el hecho como "una excelente noticia que tiene impacto en la capacidad de crecimiento económico del país" y agradeció la labor realizada por el Ministerio de Trabajo junto a los sindicatos para dar por terminado el conflicto.

Antecedentes

La queja contra el Estado de Guatemala fue presentada ante la OIT en el 2012 por delegados de los trabajadores, con base en el Convenio 87 sobre libertad sindical. Los señalamientos incluían violencia antisindical, amenazas y asesinatos de dirigentes, despidos por motivos sindicales, obstáculos para el registro de sindicatos y fallas en la negociación colectiva.

Esta acción en contra del Estado de Guatemala ante la OIT fue presentada por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y Sindicatos Globales, así como por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG).

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, detalló los pasos que adoptó el Estado de Guatemala desde que se interpuso dicha queja en el 2012.

La funcionaria indicó que en el 2013 se adoptaron medidas mediante una hoja de ruta que conlleva compromisos del Estado de Guatemala. En el 2017 se llegó a un acuerdo tripartito en Ginebra, lo que permitió el cierre de la queja en el 2018. Posteriormente, en el 2023, el caso se reactivó y se amplió al Convenio 98 sobre negociación colectiva.

Acciones para lograr el retiro

La ministra atribuyó el cierre de esta queja laboral a la apertura que ha tenido el Gobierno con los interlocutores sociales y a los avances del Ministerio de Trabajo.

"Atendiendo a la apertura de este gobierno, con los interlocutores sociales que son los empleadores y los trabajadores, y con la puesta en avances significativos que tuvo la cartera del Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo", explicó.

Según Roquel, la decisión se sustenta en "el voto de confianza que dan las instancias en el seno de ese consejo" tras valorar "avances significativos" ante el Consejo de Administración de la OIT.

En el plano técnico, el proceso incluyó el fortalecimiento de la inspección laboral, la atención de casos y el diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

Riesgos si no se lograba el cierre

La ministra de Trabajo indicó que, si no se lograban avances y el cierre de esta queja, Guatemala enfrentaba la intervención de una "Comisión de Encuesta", que es el mecanismo de investigación más severo de la OIT.

"Caso contrario, si Guatemala no hubiese llevado avances significativos, representaba una comisión de encuesta en el país, que conlleva una comisión de encuesta, que puede atravesar también aspectos comerciales que tanto la Unión Europea, tanto los Estados Unidos, no pueden ingresar productos comercializados por vulneración de derechos laborales", señaló.

Según explicó, este escenario hubiese tenido serias implicaciones económicas, ya que la Unión Europea y Estados Unidos han vinculado el respeto a los derechos laborales con sus relaciones comerciales. El caso de Guatemala también ha sido seguido de cerca en foros sindicales internacionales y en el marco del DR-CAFTA.

"Con este cierre de la queja, avanza Guatemala y por supuesto es una buena noticia para el Estado", concluyó Roquel.