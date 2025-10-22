“Escapé por una ventana rota”, dice mujer embarazada tras vuelco del Express Mixco en el puente Tinco

Mayra Zúñiga, sobreviviente embarazada, relató que el bus del Express Mixco iba “súper lleno”, con personas de pie, cuando volcó en el puente Tinco, en el kilómetro 15.5 de la ruta Interamericana. Ella, junto con cerca de 60 pasajeros más, vivió momentos de angustia al intentar ponerse a salvo.

“El bus iba súper lleno, con tres filas. La gente ya no entraba, y por mi bebé me quedé en la entrada porque pensé que me iba a asfixiar. Pero, cuando iba subiendo el puente, como que se le descompuso la llanta y se descontroló. Solo recuerdo que un montón de gente estaba encima de mí, y como pude me levanté en medio de toda la gente y logré salir gateando por una ventana quebrada”, relató Zúñiga quien tiene 8 meses de embarazo.

Añadió que, luego de las evaluaciones en el IGSS, se determinó que ni ella ni su bebé sufrieron daños, aunque calificó la experiencia como traumática.

María Andrea Yoc, otra pasajera, aseguró que el bus iba sobrecargado y sin luces interiores. Cree que, al subir el puente, una llanta se averió y el vehículo volcó.

“No traía luces el bus y estaba sobrecargado. El hombre —piloto—, en la bajada del puente, iba muy rápido y se le descontroló el bus. Dimos vuelta”, narró Yoc, mientras era atendida en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público de la PDH, explicó que la antigüedad de los buses, así como el escaso o deficiente mantenimiento, aumentan el riesgo de accidentes viales. Indicó que la institución da seguimiento al caso desde sus competencias.

Al menos 54 personas resultaron heridas este miércoles 22 de octubre, cuando un bus urbano volcó en el kilómetro 15.5 de la ruta Interamericana, sobre el puente Tinco, zona 7 de Mixco. El hecho afectó la movilidad en el carril de incorporación a esa vía.

De acuerdo con los datos oficiales, 20 de los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt y 34 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Bomberos Voluntarios y Municipales utilizaron varias ambulancias para trasladar a los pacientes, quienes sufrieron golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

