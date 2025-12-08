Sucesos
Explosiones, gritos y caos: videos muestran el pánico que causó incendio en venta de pirotecnia en Jalapa
El pánico se apoderó del mercado de Jalapa cuando un incendio en una venta de pirotecnia desató explosiones que quedaron grabadas en impactantes videos.
Bomberos Voluntarios intentan sofocar las llamas en la venta de pirotecnia incendiada en el Mercado Municipal de Jalapa. El siniestro generó caos y obligó a evacuar a locatarios y visitantes. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de la transmisión de Facebook de Noti 5 Jalapa, Guatemala)
Videos difundidos en redes sociales captaron los momentos de mayor tensión durante el incendio que se registró este martes 8 de diciembre en una venta de pirotecnia ubicada en la entrada del Mercado Municipal de Jalapa.
En las imágenes se observa a personas corriendo, gritando y buscando refugio mientras las explosiones iluminaban el lugar y los estallidos se multiplicaban. Algunos comerciantes se alejaban con lo que podían cargar, mientras otros intentaban auxiliar a quienes habían quedado cerca del fuego.
El siniestro, que ocurrió en horas de la tarde, desató escenas de caos.
Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a los locales aledaños. No se reportaron personas heridas, pero los daños materiales son cuantiosos.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y no se ha brindado un cálculo oficial de las pérdidas.
Un incendio de grandes proporciones se registró en un local de venta de pirotecnia ubicado en el interior del mercado de la cabecera departamental de #Jalapa, a donde acudieron cuerpos de socorro para controlar el siniestro, sin que se reportaran personas heridas.#incendio pic.twitter.com/xUzvC5BkXs— Medios Integrados (@GtMedios70795) December 9, 2025