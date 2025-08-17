Tragedia en ruta Interamericana: muere una joven y cuatro familiares resultan heridos

Tragedia en ruta Interamericana: muere una joven y cuatro familiares resultan heridos

Tres hermanos y su padre resultaron heridos cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un tráiler estacionado a la orilla de la carretera. La cuarta hermana falleció en el lugar.

Vehículo choca contra tráiler que estaba estacionado a la orilla de la carretera en el km 125.5 de la ruta interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Este domingo, a las 9 horas, se reportó un accidente en el que un vehículo chocó contra la parte trasera de un tráiler estacionado a la orilla de la carretera, en el kilómetro 125.5 de la ruta Interamericana. En el automóvil viajaban cinco miembros de una familia que se dirigía al occidente en un paseo.

El reporte de los Bomberos Voluntarios indica que cuatro personas de una misma familia, entre ellas un menor de edad, resultaron con golpes y fracturas a causa del impacto, y fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá.

Resultaron heridos los hermanos Oswaldo Alfredo Quinilla Soc, de 23 años; Minga Floriana Quinilla Soc, de 21; y Anderson Quinilla Soc, de 14, así como su padre, José David Quinilla, de 45. Todos presentaban golpes y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo.

En el lugar falleció la cuarta hermana, Francisca Quinilla Soc, de 19 años.

La parte delantera del vehículo quedó destrozada al impactar con el tráiler. Se desconocen las causas del accidente.

