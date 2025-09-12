Ferry colapsa en Sayaxché al no resistir peso de tráiler y vehículos caen al río La Pasión

Un ferry que operaba sobre el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, se hundió parcialmente este viernes 12 de septiembre, al no soportar el peso de un tráiler cargado que intentaba cruzar hacia la otra orilla. La plataforma cedió por la parte trasera, provocando que el cabezal y al menos otro vehículo cayeran al agua, informaron medios locales.

El incidente ocurrió frente a decenas de testigos, quienes relataron que el ferry ya presentaba signos de sobrecarga antes de iniciar el trayecto.

“Se escuchó un crujido fuerte, y luego todo se fue hacia atrás. El tráiler intentaba salir, pero el ferry se inclinó de repente y se hundió”, comentó uno de los vecinos.

Pese a la gravedad del percance, no se reportan personas heridas ni fallecidas. Los ocupantes de los vehículos lograron salir por sus propios medios o con ayuda de otros pasajeros y curiosos que se encontraban en la orilla. Sin embargo, los automotores quedaron sumergidos en el río y sufrieron daños de consideración.

Operación suspendida

Tras el accidente, las operaciones del ferry fueron suspendidas temporalmente. Personal municipal y elementos de los cuerpos de socorro llegaron al lugar para evaluar la situación y coordinar las maniobras de rescate.

No se ha determinado si existía un límite de carga establecido o si este fue rebasado.

Un cruce vital

El ferry de Sayaxché es uno de los principales medios para cruzar el río La Pasión, ya que la zona no cuenta con un puente vehicular. Diariamente es utilizado por transporte de carga, vehículos particulares y personas que se movilizan entre comunidades del sur de Petén.

Vecinos y transportistas han denunciado en múltiples ocasiones la precariedad de este medio y han exigido la construcción de un paso fijo.

Investigación en curso

Autoridades locales iniciaron una investigación para establecer las causas exactas del hundimiento y determinar si hubo negligencia en la operación de la embarcación. No se descarta que se presenten denuncias o que se sancione a los responsables.

Durante las operaciones para retirar los automotores del agua el paso por el río permaneció interrumpido, lo que ha generó largas filas de vehículos y afectó la movilidad en la zona.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

