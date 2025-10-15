Fuego cruzado y gritos: videos muestran intensa balacera en Ixcán que deja policías heridos y un delincuente muerto

Una balacera ocurrida este miércoles 15 de octubre en la aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, Quiché, dejó tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos presuntos asaltantes heridos, así como un supuesto delincuente muerto, según informaron las autoridades.

Testigos documentaron el enfrentamiento armado, en el que se observa a agentes de la PNC repeler un ataque a balazos.

Las imágenes muestran cómo los policías neutralizan a los presuntos delincuentes y cómo tres de los uniformados caen heridos.

La PNC informó que se decomisaron dos pistolas y que, en el enfrentamiento, resultaron heridos un inspector y dos agentes.

Las identidades de los agentes heridos no han sido reveladas. Tampoco se ha informado sobre la identidad de los presuntos atacantes.

Edwin Monroy, portavoz de la PNC, indicó que los asaltantes se conducían en un picop y que momentos antes habían atracado un comercio en el centro del municipio.

Luego intentaron escapar al simular que estaban en una gasolinera; al llegar los agentes, se negaron al registro, forcejearon con ellos y se produjo el enfrentamiento.

Agregó que el estado de salud del inspector herido es delicado. Un agente tiene una herida en uno de los pies y su condición es estable; otro resultó herido en el abdomen y también se encuentra estable.