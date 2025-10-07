Fuga en cilindro de 500 litros de gas provoca incendio y activa alerta en plena zona turística de Antigua Guatemala

Un incendio originado por una fuga de gas en un restaurante ubicado en la 6.ª avenida, entre 3.ª y 4.ª calle de Antigua Guatemala, generó alarma este martes 7 de octubre y movilizó a los Bomberos Voluntarios y Municipales.

Según medios locales, el fuego comenzó en la parte baja del inmueble, tras una fuga en el segundo nivel.

Como medida de seguridad, los socorristas ventilaron el lugar antes de ingresar y trabajar en el control del incendio.

El incidente ocurrió a una cuadra del parque central, en una zona de alta concurrencia turística.

Se teme que las llamas puedan propagarse a comercios cercanos, debido a la presencia de materiales inflamables.

Uno de los socorristas confirmó a la página del periodista Eddy Juárez que en el lugar “hay un cilindro en llamas, un reservorio de unos 500 litros. Hubo una fuerte explosión”.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alejada del área hasta que se descarte por completo cualquier riesgo.

Los socorristas coordinan evacuaciones en comercios cercanos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

