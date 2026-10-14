Gerente de medios de pago de un banco muere en incidente armado en la zona 4

Los Bomberos Municipales informaron que este miércoles 14 de octubre se registró un ataque armado contra un hombre en la 7a. avenida, vía 1, zona 4 de la capital. Según la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima ha sido identificado como Víctor Manuel Segundo Mazariegos Diaz, de 42 años, gerente de medios de pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Técnicos en urgencias médicas efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron fármacos por vía intravenosa para auxiliar a la víctima.

Sin embargo, los socorristas indicaron que las maniobras no tuvieron resultados positivos, por lo que el hombre murió en el lugar.

Según el informe de la Comisaría 11 de la PNC, la víctima sufrió dos heridas de bala en la espalda. En la escena han sido localizadas manchas de sangre.

Añadió que la víctima habría sido alcanzada por balas perdidas.

¿Qué dice el informe preliminar de la PNC?

De acuerdo con el informe policial preliminar, testigos observaron que el conductor de un automóvil blanco discutía con un motorista, posiblemente por asuntos de tránsito.

Posteriormente, observaron que el conductor del automóvil sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista. Sin embargo, los proyectiles impactaron en un peatón que caminaba por el lugar y que falleció a causa del ataque.

Según el informe, después de lo ocurrido, el conductor del automóvil y el motorista continuaron su marcha con rumbo desconocido. Las unidades policiales fueron alertadas para localizar a los involucrados, pero la búsqueda no tuvo resultados positivos.

Cierran carriles tras incidente armado

La Municipalidad de Guatemala informó que, tras el ataque armado, personal del Ministerio Público (MP) y de la PNC efectúa diligencias en el lugar, por lo que se han cerrado algunos carriles.

Añadió que la circulación vehicular se ve afectada en el área, mientras agentes de tránsito regulan el paso de vehículos.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas.

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