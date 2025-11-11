Guardia hiere de bala a niño de 3 años frente a banco en Villa Hermosa tras disparo accidental

Un niño de 3 años resultó herido este martes 11 de noviembre por un disparo accidental en la 23 calle y 20 avenida de la colonia Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, informaron los Bomberos Municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor resultó con una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y fue atendido de urgencia.

Según información preliminar, la madre y el niño se encontraban fuera de un banco del sistema cuando un guardia de seguridad privada “se le activó” su arma de fuego de forma accidental. El proyectil alcanzó al menor, quien luego fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial detallada sobre lo ocurrido, ni se han reportado detenciones o sanciones contra el agente. Se investiga la cadena de custodia del arma y las condiciones operativas del guardia al momento del incidente.

Se espera que en las próximas horas las entidades competentes aporten más información sobre el estado de salud del menor y el agente involucrado.

