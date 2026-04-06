Hallan cadáver de hombre en faldas del volcán de Agua; víctima presenta indicios de violencia

El cadáver de un hombre fue localizado este lunes 6 de abril en las faldas del volcán de Agua, en jurisdicción de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Según los socorristas, el cuerpo presenta señales de violencia. Los rescatistas coordinaron con las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena.

De acuerdo con los rescatistas, la víctima vestía camisa a cuadros gris con negro y franjas rojas, pantaloneta roja, zapatos tenis negros y calcetines blancos.

Hasta el momento, la persona no ha sido identificada y las autoridades no han detallado el tipo de herida que le provocó la muerte.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizará la identificación y las diligencias correspondientes.

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