Hallan cadáver de un hombre en sanitario de complejo de bodegas en la ruta al Atlántico

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de un hombre localizado en los servicios sanitarios de unas ofibodegas situadas en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso, informaron este lunes 16 de marzo fuentes oficiales.

De acuerdo con reportes oficiale, el cuerpo presentaba varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que se presume que se trata de un hecho violento; sin embargo, será el Ministerio Público (MP) el que lo determine.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Antonio La Paz acudieron al lugar, tras recibir una alerta de trabajadores del sector. Al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales y notificaron a las autoridades correspondientes.

El área fue resguardada mientras fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil efectuaban las diligencias para documentar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el hecho.

La víctima no ha sido identificada. Las autoridades indicaron que se investigan las circunstancias en que ocurrió el ataque y la posible participación de los responsables.

🚨Persona fallecida🚨



En el interior de los servicios sanitarios de unas Ofi bodegas ubicas a la altura del kilómetro 48 de la ruta al atlantico se localiza una persona fallecida, el cuerpo presenta heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, elementos de la estación de… pic.twitter.com/pZ2zhOEcpY — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) March 16, 2026

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