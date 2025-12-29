Hallan cuerpo de mujer enterrado en finca de San Pedro Ayampuc; autoridades investigan el caso

Los Bomberos Voluntarios reportaron este lunes 29 de diciembre el hallazgo del cuerpo enterrado de una mujer en una finca, ubicada en la ruta hacia el sector Juan Gerardi, San Pedro Ayampuc.

Según los socorristas, el cadáver fue localizado por vecinos del área, quienes avisaron a las autoridades. Posteriormente, los rescatistas desenterraron el cuerpo y lo trasladaron a pie durante aproximadamente 2 kilómetros hasta la carretera más cercana.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) efectuaron en el lugar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de su muerte, ya que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinarán las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima.