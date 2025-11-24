Hombre es atacado por una multitud que luego le prende fuego en la calzada Roosevelt

Un hombre de aproximadamente 35 años fue atacado este lunes 24 de noviembre por una turba que, tras vapulearlo, le prendió fuego en la calzada Roosevelt y 37 avenida, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales informaron que, tras recibir múltiples golpes e incendiarse parte de su cuerpo, la víctima fue trasladada en estado delicado al Hospital Roosevelt.

De momento, las autoridades no han confirmado las razones del ataque; sin embargo, vecinos del sector creen que el hombre fue señalado por supuestamente haber cometido un delito.

La Policía Nacional Civil no ha brindado detalles oficiales sobre el hecho ni sobre el estado actual de salud del agredido.

