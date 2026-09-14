Hombre muere en San Marcos cuando la palangana de un camión le cae encima mientras hacía trabajos mecánicos

Un hombre falleció este lunes 14 de septiembre mientras realizaba labores mecánicas en un camión de volteo en la lotificación Palmeras, ubicada en Pajapita, San Marcos.

De acuerdo con información preliminar de los cuerpos de socorro, la víctima trabajaba en el vehículo pesado cuando, de forma accidental, la palangana del camión cayó sobre él.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd), a bordo de la unidad AD-130, fueron movilizados al lugar donde ocurrió el hecho y notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias del caso.

Otro accidente en Pajapita

Los Bomberos Voluntarios también reportaron un accidente de tránsito en Pajapita, San Marcos, donde un motorista perdió la vida.

El percance se registró en el kilómetro 247, en Pajapita, San Marcos, donde los socorristas acudieron para atender al hombre que se movilizaba en motocicleta.

Al llegar, los elementos de los Bomberos Voluntarios evaluaron a la víctima y determinaron que ya no tenía signos vitales, pues presentaba politraumatismo.

🚨 Accidente laboral 🚨



Lotificación Palmeras, Pajapita, San Marcos, una persona que realizaba trabajos de mecánica en un camión de volteo fallece al caerle la palangana de forma accidental.



Elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Pajapita fueron movilizados al lugar a… pic.twitter.com/8WAF2R9fWw — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 14, 2026

Hombre que conducía motocicleta sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 247 Pajapita San Marcos.



Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y se informó que el hombre ya no contaba con signos vitales por presentar politraumatismo. pic.twitter.com/v1q5PpF3Bk — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 14, 2026

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