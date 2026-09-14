Hombre muere en San Marcos cuando la palangana de un camión le cae encima mientras hacía trabajos mecánicos

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Hombre muere en San Marcos cuando la palangana de un camión le cae encima mientras hacía trabajos mecánicos

Los hechos se registraron en distintos puntos de Pajapita, San Marcos, donde cuerpos de socorro fueron movilizados para atender las emergencias.

Alvaro Castañeda Estrada

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Socorristas resguardan área donde un hombre murió en un accidente en Pajapita, San Marcos. (Foto Prensa Libre: Asonbomd)

Un hombre falleció este lunes 14 de septiembre mientras realizaba labores mecánicas en un camión de volteo en la lotificación Palmeras, ubicada en Pajapita, San Marcos.

De acuerdo con información preliminar de los cuerpos de socorro, la víctima trabajaba en el vehículo pesado cuando, de forma accidental, la palangana del camión cayó sobre él.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd), a bordo de la unidad AD-130, fueron movilizados al lugar donde ocurrió el hecho y notificaron a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias del caso.

Otro accidente en Pajapita

Los Bomberos Voluntarios también reportaron un accidente de tránsito en Pajapita, San Marcos, donde un motorista perdió la vida.

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El percance se registró en el kilómetro 247, en Pajapita, San Marcos, donde los socorristas acudieron para atender al hombre que se movilizaba en motocicleta.

Al llegar, los elementos de los Bomberos Voluntarios evaluaron a la víctima y determinaron que ya no tenía signos vitales, pues presentaba politraumatismo.

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Alvaro Castañeda Estrada

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