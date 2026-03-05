Hombre muere tras ataque armado en la calzada Roosevelt; cierre de carriles afecta tránsito hacia Mixco

Un hombre murió este jueves 5 de marzo luego de ser atacado a balazos cuando viajaba en un picop en la calzada Roosevelt y 19 calle, zona 7 de la capital, en un hecho que testigos atribuyen a un intento de asalto. El ataque complica el tránsito hacia el occidente.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado se registró en la calzada Roosevelt y 19 calle, zona 7 de la capital.

Los socorristas detallaron que en el lugar quedó un hombre muerto.

Según testigos, se trató de un asalto, pues a la víctima le robaron teléfonos celulares.

Debido al ataque armado, se prevé que al menos dos carriles de la calzada Roosevelt, en dirección a Mixco, sean cerrados mientras duran las diligencias del Ministerio Público (MP).

Para quienes viajan del centro de la capital hacia sectores del occidente, se recomienda tomar vías alternas, puesto que el incidente ocurre al filo de la hora pico, por lo que se prevé que el tránsito colapse en distintos sectores de la capital, principalmente en El Trébol y el bulevar Liberación.

Un ataque armado se ha registrado en la Calzada Roosevelt y 19 calle, de la zona 7 capitalina. En el lugar ha quedado un hombre fallecido. Elementos de esta benemérita institución, se encuentran a la espera de las autoridades correspondientes. #CVBalServicio pic.twitter.com/eriDZqU7ug — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 5, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

