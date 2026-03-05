Hombre muere tras ataque armado en la calzada Roosevelt; cierre de carriles afecta tránsito hacia Mixco

Desconocidos atacaron a balazos a un hombre que viajaba en un picop sobre la calzada Roosevelt, aparentemente porque la víctima se opuso a un asalto.

Bomberos y autoridades resguardan la escena en la calzada Roosevelt y 19 calle, zona 7, donde un hombre murió tras ser atacado a balazos dentro de un picop. El hecho complica el tránsito hacia el occidente. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Un hombre murió este jueves 5 de marzo luego de ser atacado a balazos cuando viajaba en un picop en la calzada Roosevelt y 19 calle, zona 7 de la capital, en un hecho que testigos atribuyen a un intento de asalto. El ataque complica el tránsito hacia el occidente.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado se registró en la calzada Roosevelt y 19 calle, zona 7 de la capital.

Los socorristas detallaron que en el lugar quedó un hombre muerto.

Según testigos, se trató de un asalto, pues a la víctima le robaron teléfonos celulares.

Debido al ataque armado, se prevé que al menos dos carriles de la calzada Roosevelt, en dirección a Mixco, sean cerrados mientras duran las diligencias del Ministerio Público (MP).

Para quienes viajan del centro de la capital hacia sectores del occidente, se recomienda tomar vías alternas, puesto que el incidente ocurre al filo de la hora pico, por lo que se prevé que el tránsito colapse en distintos sectores de la capital, principalmente en El Trébol y el bulevar Liberación.

