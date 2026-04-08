Identifican a tres víctimas de enfrentamiento en San Juan Sacatepéquez; una aún no ha sido reconocida

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a tres de las cuatro personas que murieron el 6 de abril durante un enfrentamiento armado en San Juan Sacatepéquez, en el que estuvieron involucrados supuestos pandilleros, pobladores y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre las víctimas se encuentra Meder José Ricardo Cruz Avalo, de 39 años, cuya causa de muerte fue trauma craneoencefálico. Otra de las personas fallecidas no ha sido identificada; sin embargo, se estableció que es de sexo masculino y murió por quemaduras térmicas. Ambos fueron linchados dentro del cementerio de la localidad.

También fueron identificados Sheila Karina Ortíz Farelo, de 23 años, quien murió por heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el kilómetro 27.5; y Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 24, quien falleció por heridas de bala. Su cadáver fue localizado en el kilómetro 20.5.

El incidente armado, atribuido a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS), dejó tres muertos y varios heridos, entre ellos agentes de la PNC, luego de un enfrentamiento con supuestos vecinos organizados.

La balacera comenzó en el km 20.5, en jurisdicción de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, a las 17.10 horas del 6 de abril, y derivó en una persecución que se extendió por aproximadamente tres kilómetros.

Según el informe policial, se registraron tres escenas del crimen que fueron analizadas por el Ministerio Público. El saldo fue de tres fallecidos, cinco heridos y armas incautadas.

Uno de los escenarios se ubicó en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, donde murió un hombre de aproximadamente 30 años con múltiples heridas de bala, de acuerdo con los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con la PNC, el ataque ocurrió cuando los agentes atendían un llamado de emergencia por un hecho armado en la población y fueron agredidos por hombres encapuchados.

Entre los heridos se encuentran el oficial segundo Herbert Eliazar López Carreto, de 43 años, y el agente Andony Ariel García Bravo, de 27, quienes presentan heridas de bala y se encuentran estables.

El informe también señala que, durante la huida, los presuntos atacantes dispararon contra otro hombre, de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado a un centro asistencial.

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