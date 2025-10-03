Impactante video: motorista cae entre un tráiler y un automóvil en Palín y vive para contarlo

Un video captado por cámaras de videovigilancia del Centro de Información Municipal de Palín, Escuintla, muestra el momento exacto en que un motorista derrapa mientras intentaba rebasar a un tráiler en una carretera del municipio.

El conductor, que no portaba casco ni otro equipo de protección, topa con la cabeza las llantas de la plataforma y sale expulsado hacia el carril contrario, donde por segundos evita ser atropellado por un automóvil cuyo piloto logra esquivarlo.

Según el video, la motocicleta salió disparada y quedó a varios metros del motorista, quien se levanta y se dirige hacia su vehículo. Se observa que, al reincorporarse, recoge algo del asfalto.

El motorista vestía una especie de pantaloneta, sin más protección visible. No ha sido identificado, y las autoridades tampoco han precisado el lugar exacto donde ocurrió el incidente.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente durante la lluvia. Además, insisten en la importancia de utilizar casco, rodilleras y coderas.

Usuarios de redes sociales reaccionaron con asombro al suceso, y varios afirmaron que el motorista “se salvó de milagro”, pues en ambas ocasiones estuvo a escasos centímetros de ser aplastado por los vehículos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

