Impactantes videos muestran cómo estalla una venta ambulante de alimentos en el parque de Santa Cruz del Quiché

Varios videos captaron el momento exacto en que explotó un cilindro de gas propano en un triciclo de venta de alimentos, ubicado en el parque central de Santa Cruz del Quiché.

La explosión ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de personas que transitaban por la zona.

Las imágenes, registradas desde distintos ángulos por testigos, muestran cómo una llamarada envuelve la carreta y provoca una onda expansiva que genera gritos, confusión y carreras para ponerse a salvo.

Algunos de los videos, difundidos en redes sociales, captan la secuencia completa: desde el inicio del fuego hasta la explosión del cilindro.

Testigos relataron que el incidente se produjo en cuestión de minutos. Varios transeúntes que estaban cerca del lugar resultaron con quemaduras leves. La carreta, donde se preparaban tortas, quedó totalmente destruida por las llamas.

Medios locales informaron sobre varias personas heridas, aunque los cuerpos de socorro aún no han proporcionado un informe oficial sobre el número de afectados ni su estado de salud.

Vecinos señalaron que en el parque operan varias ventas ambulantes que utilizan cilindros de gas, por lo que pidieron a las autoridades municipales que refuercen la fiscalización para evitar nuevas tragedias.

