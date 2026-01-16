Incendio arrasa predio municipal en Antigua Guatemala; al menos 60 motocicletas calcinadas

Un incendio de grandes proporciones destruyó este viernes 16 de enero el predio municipal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala, ubicado a un costado del Estadio Pensativo, en la Calle Ancha de los Herreros, informaron los cuerpos de socorro.

Según los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Jocotenango, inicialmente se alertó sobre una vivienda en llamas, pero al llegar los cuerpos de socorro se confirmó que el fuego provenía del predio donde permanecen motocicletas decomisadas.

Según versiones preliminares, las llamas consumieron entre 50 y 60 motocicletas y una vivienda ubicada dentro del terreno. No se encontraban personas en el lugar al momento del incidente, por lo que no se reportan víctimas.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos Municipales Departamentales de Jocotenango, que movilizaron un camión cisterna y una unidad contra incendios. También se sumaron bomberos de Ciudad Vieja y socorristas de Alerta 3 y los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala.

Vecinos informaron a medios locales que dentro del predio hay toneles con sustancias inflamables, lo que generó temor ante una posible explosión. Las autoridades investigan las causas del incendio.