Incendio destruye vivienda en Ciudad Vieja y deja pérdidas por más de Q150 mil

Un incendio estructural consumió este miércoles 19 de noviembre una vivienda ubicada en la 5ª calle de la zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, y provocó pérdidas estimadas en más de Q150 mil, informaron los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios.

En un inicio se reportó que el fuego se originaba en una cohetería, pero las autoridades aclararon posteriormente que se trataba de una residencia particular en la que se vendía pirotecnia (no se fabricaba).

Al lugar acudieron unidades de los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron por más de una hora para controlar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas.

En la extinción del incendio participaron también vecinos del área, debido a que se registraron explosiones secundarias que complicaron el trabajo de los socorristas.

El inmueble resultó con severos daños estructurales. Algunas paredes colapsaron debido a la intensidad del fuego y a la fuerza de las explosiones.

Este incidente ocurre a pocos días de una tragedia similar registrada el 17 de noviembre en San Raymundo, donde una explosión en una distribuidora de juegos pirotécnicos, ubicada en la colonia Linda Vista, provocó la muerte de dos personas y dejó a varias más con quemaduras o crisis nerviosas, según el informe de los Bomberos Voluntarios.

🚨 EmergenciaCBMD | INCENDIO ESTRUCTURAL 🚑🚨



Zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, se registra un incendio en el interior de una vivienda y venta de pirotecnia.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones del sector se desplegaron al lugar con unidades contra incendios,… pic.twitter.com/QBunSwTr09 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 19, 2025

