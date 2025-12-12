Supuesta intoxicación en jornada religiosa obliga a activar emergencia en hospital de Chimaltenango

Al menos 25 personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Regional de Chimaltenango, tras sufrir una aparente intoxicación alimentaria durante una actividad religiosa celebrada en la Finca Las Colinas, kilómetro 68 de la ruta a San Martín Jilotepeque, informaron este viernes 12 de diciembre los cuerpos de socorro.

Según reportes de los Bomberos Municipales Departamentales, las estaciones de Santa Isabel y El Tejar atendieron a los afectados en el lugar, brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado al centro asistencial.

Los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango y San Andrés Itzapa también fueron alertados por llamadas de emergencia que advertían sobre personas con síntomas de intoxicación. Las unidades localizaron a varios pacientes con vómitos, dolor abdominal y debilidad, quienes fueron estabilizados antes de ser llevados al Hospital Regional de Chimaltenango.

Hasta el momento se desconoce qué alimento provocó la intoxicación. Sin embargo, los cuerpos de socorro hicieron un llamado a los organizadores de eventos masivos a verificar las condiciones de higiene y conservación de los productos que ofrecen.

Fuentes cercanas a la organización del evento indicaron que no se trató de una intoxicación.

Se consultó al Ministerio de Salud para saber más detalles del incidente.

