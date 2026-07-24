Localizan a una persona fallecida envuelta en sábanas en la zona 4 de la capital

Los Bomberos Municipales informaron que, la madrugada de este viernes 24 de julio, ingresaron llamadas a la línea de emergencia para alertar sobre un bulto sospechoso abandonado en la vía pública, en la 7a avenida y Vía 3, zona 4 de la capital.

Añadieron que, al presentarse las unidades de emergencia, técnicos en urgencias médicas efectuaron una inspección preliminar y establecieron que se trataba del cuerpo de una persona fallecida.

Según el reporte, el cadáver presenta señales visibles de violencia y fue hallado envuelto en nailon y sábanas.

Los socorristas alertaron de inmediato a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes procedieron a acordonar el área y resguardar la escena en espera del arribo de fiscales y peritos del Ministerio Público, encargados de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

El hallazgo de cadáveres ha sido recurrente en los últimos días. El 21 de julio, los Bomberos Municipales informaron sobre el hallazgo de cuatro personas fallecidas en la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

De acuerdo con el reporte, la primera unidad de emergencia llegó a la 2a avenida y 4a calle, donde confirmó la localización de dos personas fallecidas en la vía pública. Los cuerpos estaban amordazados y envueltos en bolsas.

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Otra unidad de los Bomberos Municipales informó en esa ocasión sobre el hallazgo de otras dos personas fallecidas en la 1a avenida y 5a calle de la misma colonia. Las víctimas fueron localizadas en la vía pública y estaban envueltas en sábanas.

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