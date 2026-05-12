Localizan cuerpo de hombre envuelto en nylon y sábanas entre matorrales en Santa Rosa

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Localizan cuerpo de hombre envuelto en nylon y sábanas entre matorrales en Santa Rosa

El cadáver de un hombre envuelto en nylon y sábanas fue localizado a la orilla de una carretera en Barberena, Santa Rosa.

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Socorristas permanecen en el lugar donde fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en nylon y sábanas, en barrio El Talpetate, Barberena, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Socorristas permanecen en el lugar donde fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en nylon y sábanas, en barrio El Talpetate, Barberena, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

El cadáver de un hombre fue localizado este martes 12 de mayo a la orilla de una carretera del barrio El Talpetate, en Barberena, Santa Rosa, informaron los Bomberos Voluntarios.

La víctima no ha sido identificada y las autoridades aún desconocen las causas de la muerte.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que el cuerpo fue encontrado entre la vegetación, a un costado de la carretera, envuelto en nylon y sábanas.

Añadió que la víctima vestía camisa gris y pantalón negro.

Fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron diligencias en el lugar del hallazgo para recabar evidencias y, posteriormente, ordenaron el traslado del cadáver a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre posibles hipótesis del caso ni reportes de capturas relacionadas con el hecho.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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