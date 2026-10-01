Localizan sin vida a dos mujeres en hechos distintos en Zacapa y Retalhuleu

Dos mujeres fueron localizadas sin vida en hechos distintos registrados en Huité, Zacapa, y Champerico, Retalhuleu.

En el primer caso, la víctima no pudo ser identificada en el lugar, mientras que en el segundo se informó que se trataba de una trabajadora del Centro de Atención Permanente (CAP) de Champerico.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Huité, Zacapa, fueron alertados sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en el kilómetro 140.4 de la Ruta Alterna Nacional 20, que conecta La Fragua con Huité. Los socorristas acudieron al lugar y encontraron a la víctima, quien presentaba señales de violencia.

Los socorristas añadieron que la mujer no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos personales. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte. Hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre el caso.

Trabajadora de Salud Pública muere en ataque armado

En otro hecho, María José Figueroa Rivera, de 26 años, trabajadora del Centro de Atención Permanente (CAP) de Champerico, Retalhuleu, murió en un ataque armado mientras se encontraba en horario laboral. El hecho ocurrió en la quinta calle de la colonia La Felicidad, cerca del estero Champericón.

Figueroa Rivera se desempeñaba como secretaria del centro asistencial. Vecinos alertaron sobre lo ocurrido y avisaron a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y constataron que la mujer había muerto.

El área fue acordonada mientras se esperaba la llegada del personal encargado de procesar la escena y efectuar las diligencias correspondientes. Las autoridades comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil.

La muerte de Figueroa Rivera causó consternación entre personas que la conocían y sus compañeros de trabajo. La joven era madre de dos hijos gemelos, quienes quedaron en orfandad tras el ataque..