Localizan sin vida a menor con autismo que desapareció y fue arrastrado por un río en Retalhuleu

Dan Ahiezer Ovalle Chan, de 13 años, quien había sido diagnosticado con autismo, fue localizado sin vida en el río Pucá, en la comunidad Las Delicias, Retalhuleu, luego de permanecer desaparecido más de 24 horas.

El menor residía en el cantón Xulá, zona 5, y, según relataron sus familiares, salió corriendo de su vivienda sin que lograran alcanzarlo, por lo que de inmediato se organizó su búsqueda con apoyo de vecinos.

Durante la noche, quienes participaban en el rastreo localizaron huellas cerca del afluente, lo que incrementó la preocupación y enfocó los esfuerzos en esa área.

Bomberos Voluntarios, junto con comunitarios y una unidad canina, continuaron con las labores hasta que fue localizado el cuerpo en una finca privada, a unos cinco kilómetros de su vivienda.

El bombero voluntario Juan Solórzano explicó: “Después de 24 horas del inicio de la búsqueda, fue localizado por los vecinos; el hallazgo fue en una finca privada. Lamentablemente, su cuerpo estaba atrapado entre las piedras del río, en medio de la hulera; creemos que cayó accidentalmente y fue arrastrado por la corriente”.

Samuel Ovalle, padre del menor, también relató los momentos de angustia que vivió la familia: “Ayer a las 11 horas mi esposa me llamó para contarme que él desapareció de la casa. Yo estaba trabajando y le pedí a otro de mis hijos que acudiera al llamado. Pedí permiso y me uní a la búsqueda; los vecinos nos apoyaron durante la tarde y la noche”.

Además, detalló que durante el rastreo encontraron pertenencias del menor: “En la tarde encontramos su pantaloneta en una lotificación y su playera cerca del río. Andaba completamente desnudo. Hace aproximadamente cinco años ocurrió algo similar, pero en esa ocasión una señora lo encontró”.

El padre agregó: “Era un niño tranquilo con nosotros, pero hiperactivo; no se le podía descuidar porque agarraba camino”.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el menor salió de su vivienda, llegó al río y fue arrastrado por la corriente.

El hecho ha generado consternación entre vecinos de la comunidad, quienes participaron en la búsqueda desde el primer momento y lamentaron su deceso.

#AlertaAlbaKeneth⚠️| Dan Ahiezer Ovalle Chan de 13 años de edad. Desapareció el 17 de marzo de 2026, en Zona 05, Retalhuleu, Retalhuleu.



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