Macabro hallazgo en la zona 25: tres cuerpos envueltos en sábanas aparecen en área boscosa

Un macabro hallazgo fue reportado este sábado 20 de diciembre en un área boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde los Bomberos Voluntarios localizaron tres cadáveres envueltos en sábanas.

Los socorristas encontraron primero un cadáver, pero por las condiciones en que se hallaba no fue posible determinar su edad ni género. Minutos después, durante la búsqueda en los alrededores, fueron encontrados otros dos cuerpos en las mismas condiciones.

Con autorización de las autoridades competentes, se procedió a la extracción de los cadáveres para los trámites legales correspondientes. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

El lugar quedó bajo resguardo mientras fiscales del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil recababan indicios para la investigación.

Luego de una búsqueda en el sector, Bomberos Voluntarios localizaron 2 cuerpos más en iguales condiciones. Km. 14 Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 se pide autorización a MP y PNC para la extracción de los 3 cuerpos. pic.twitter.com/s5HFRRxUlG — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 21, 2025

