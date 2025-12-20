Macabro hallazgo en la zona 25: tres cuerpos envueltos en sábanas aparecen en área boscosa

Sucesos

Tres cuerpos envueltos en sábanas fueron localizados en un área boscosa de la zona 25. Las víctimas no han sido identificadas.

Bomberos Voluntarios inspeccionan el área boscosa del kilómetro 14, zona 25, tras localizar tres cadáveres envueltos en sábanas. (Foto Prensa Libre: CVB)

Un macabro hallazgo fue reportado este sábado 20 de diciembre en un área boscosa del kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde los Bomberos Voluntarios localizaron tres cadáveres envueltos en sábanas.

Los socorristas encontraron primero un cadáver, pero por las condiciones en que se hallaba no fue posible determinar su edad ni género. Minutos después, durante la búsqueda en los alrededores, fueron encontrados otros dos cuerpos en las mismas condiciones.

Con autorización de las autoridades competentes, se procedió a la extracción de los cadáveres para los trámites legales correspondientes. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

El lugar quedó bajo resguardo mientras fiscales del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil recababan indicios para la investigación.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

