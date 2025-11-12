Maestros son ultimados cuando se dirigían a impartir clases en una escuela rural de Zacapa

Maestros son ultimados cuando se dirigían a impartir clases en una escuela rural de Zacapa

Los maestros Flor de María Pineda y Édgar Castillo fueron ultimados cuando se dirigían a su escuela, en un hecho que las autoridades investigan como asalto o ataque dirigido.

Los cuerpos de los maestros quedaron junto al camino de terracería por donde se dirigían a su jornada escolar, en la aldea Potreritos, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Tomada de la página de Facebook ZacapaVip)

Dos maestros fueron ultimados a balazos este miércoles 12 de noviembre en un camino de terracería que conduce a la aldea Potreritos, cabecera de Zacapa, cuando se dirigían a impartir clases a una escuela local, informaron las autoridades.

Según informes preliminares, las víctimas fueron identificadas como Flor de María Pineda, conocida como “Seño Flor”, y su pareja, Édgar Castillo. Ambos se desplazaban en una motocicleta con placas M-557FVZ cuando, de acuerdo con versiones de vecinos, fueron interceptados por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta y los atacaron a tiros.

Entre las hipótesis se indica que los atacantes intentaron asaltarlos, pero al no encontrarles pertenencias de valor, les dispararon en repetidas ocasiones. Huyeron en dirección a la aldea San Pablo y cruzaron por el puente colgante.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para efectuar las diligencias respectivas y recolectar evidencias.

Las investigaciones preliminares contemplan dos líneas: que se trató de un asalto fallido, ya que las víctimas solo llevaban libros y materiales escolares; o que fue un ataque dirigido contra alguno de los dos maestros, por las circunstancias en que ocurrió el crimen.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

