Maestros son ultimados cuando se dirigían a impartir clases en una escuela rural de Zacapa

Dos maestros fueron ultimados a balazos este miércoles 12 de noviembre en un camino de terracería que conduce a la aldea Potreritos, cabecera de Zacapa, cuando se dirigían a impartir clases a una escuela local, informaron las autoridades.

Según informes preliminares, las víctimas fueron identificadas como Flor de María Pineda, conocida como “Seño Flor”, y su pareja, Édgar Castillo. Ambos se desplazaban en una motocicleta con placas M-557FVZ cuando, de acuerdo con versiones de vecinos, fueron interceptados por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta y los atacaron a tiros.

Entre las hipótesis se indica que los atacantes intentaron asaltarlos, pero al no encontrarles pertenencias de valor, les dispararon en repetidas ocasiones. Huyeron en dirección a la aldea San Pablo y cruzaron por el puente colgante.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para efectuar las diligencias respectivas y recolectar evidencias.

Las investigaciones preliminares contemplan dos líneas: que se trató de un asalto fallido, ya que las víctimas solo llevaban libros y materiales escolares; o que fue un ataque dirigido contra alguno de los dos maestros, por las circunstancias en que ocurrió el crimen.

