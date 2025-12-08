“Maneja con cuidado, te necesito aquí conmigo”: emotivo mensaje hallado en gafete de motorista muerto en accidente

Dos motoristas perdieron la vida en las últimas horas en hechos de tránsito registrados en carreteras de Chimaltenango y Escuintla, informaron los Bomberos Voluntarios. En una de las escenas, las autoridades localizaron un gafete con un mensaje conmovedor.

En el primer hecho, un motorista falleció la tarde del domingo pasado en la bajada de Parramos, Chimaltenango, hacia San Luis Las Carretas, Pastores, Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios de la 107 Compañía de Parramos evaluaron a la víctima y confirmaron que ya no tenía signos vitales, debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Medios locales indicaron que, al parecer, un picop invadió el carril del motorista y lo arrolló. Posteriormente, un camión que iba detrás le pasó encima.

Mensaje conmovedor

En la carretera, cerca del cuerpo del motorista, quedó tirado un gafete con un mensaje que, al parecer, alguien le había entregado en vida:

“Maneja con cuidado, te necesito aquí conmigo. Te amo”, decía el texto, que se presume era portado por la víctima.

Otro hecho

Los Bomberos Voluntarios reportaron este lunes 8 de diciembre un accidente de motocicleta en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.

Los socorristas evaluaron a un hombre, pero ya había fallecido. El motorista no fue identificado, aunque se trata de un hombre de aproximadamente 35 años.

Un alto porcentaje de los accidentes atendidos por los cuerpos de socorro involucran a motoristas, la mayoría con saldos fatales.

Por ello, los rescatistas hacen un llamado a los motoristas para que conduzcan con precaución.

Los hospitales públicos han reportado en reiteradas ocasiones que un alto porcentaje de su presupuesto se consume a causa de los hechos de tránsito, principalmente los que involucran a motoristas.