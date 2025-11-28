Más de 30 balazos perforan vehículo de lujo en la ruta al Atlántico; un hombre resultó herido

Un ataque armado ocurrió este viernes 28 de noviembre en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, donde un hombre fue atacado a balazos mientras se conducía en un vehículo de lujo, informaron los Bomberos Municipales.

El automotor, de color oscuro, presenta más de 30 impactos de proyectil de arma de fuego, 22 de ellos en la parte delantera y varios más en el costado del conductor, según la evaluación preliminar.

Los Bomberos Municipales informaron que a una de sus estaciones legó el automotor con perforaciones de bala, y localizaron a un hombre herido dentro con múltiples lesiones causadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Fue estabilizado y trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

La víctima fue identificada como Juan Fernando Rodríguez Maldonado, de 27 años. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las posibles causas del ataque.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público fueron notificados del hecho.

#IncidenteArmado kilómetro 8 ruta del Atlántico Hombre de aproximadamente 30 años de edad resulta herido por proyectiles de arma de fuego en estado delicado es trasladado @HospigenGT pic.twitter.com/v1Y0ecmRG1 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 28, 2025

