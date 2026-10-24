Matan a director de la Granja Penal Canadá y PNC indica cómo habría ocurrido el ataque armado

Sucesos

Matan a director de la Granja Penal Canadá y PNC indica cómo habría ocurrido el ataque armado

Director de la Granja Penal Canadá muere en ataque armado mientras se desplazaba en motocicleta en Escuintla, según la PNC.

y

|

time-clock

José Ariel Barrios , DIRECTOR DE LA CÁRCEL CANADÁ MUEREN BALEADO

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director de la Granja Penal Canadá, fue asesinado en Escuintla. (Foto Prensa Libre: cortesía)

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director de la Granja Penal Canadá, murió en un ataque armado ocurrido en el cantón Voladores, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 24 de octubre.

Según el informe policial, testigos indicaron que la noche del viernes 23 de octubre Barrios Rodríguez viajaba como acompañante de una mujer a bordo de una motocicleta blanca.

De acuerdo con los testimonios recabados por la PNC, individuos que se desplazaban en una motocicleta negra los perseguían desde la colonia Portales. Al llegar al cantón Voladores, los atacantes les interceptaron el paso y dispararon contra Barrios Rodríguez.

Posteriormente, los responsables huyeron en dirección a la colonia Portales, mientras que la mujer que conducía la motocicleta blanca continuó su marcha, según los testigos.

EN ESTE MOMENTO

EN FOTOGRAFIA: JUNTA DIRECTIVA El Congreso de la República aprobó un subsidio que fija en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendrá un precio de Q41, como medida para contener el impacto del alza en los combustibles. foto Byron Rivera 08/09/2026

Congreso podría reelegir a Luis Contreras el martes con una Junta Directiva casi idéntica a la actual

Right
Sicom Carlos Federico Ortiz Ortiz electo nuevo Superintendente de Competencia Foto MRB 2 juramentación

Superintendencia de Competencia: Carlos Ortiz responde a los cinco principales desafíos de la Sicom

Right

En la escena del crimen, las autoridades localizaron seis casquillos y un proyectil de arma de fuego, cuyos calibres no fueron precisados.

La víctima sufrió al menos ocho heridas de bala, entre ellas una en el pómulo izquierdo, otra en la cabeza y una más en el cuello, según el reporte de la PNC.

Para leer más: Condenan a penas de entre 28 y 71 años de cárcel a cinco personas por la muerte del director de El Infiernito

Fuentes del Ministerio de Gobernación indicaron que Barrios Rodríguez debía presentarse este sábado a trabajar en el centro carcelario.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Granja Penal Canadá Policía Nacional Civil Sistema Penitenciario Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM