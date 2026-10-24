Matan a director de la Granja Penal Canadá y PNC indica cómo habría ocurrido el ataque armado

José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director de la Granja Penal Canadá, murió en un ataque armado ocurrido en el cantón Voladores, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 24 de octubre.

Según el informe policial, testigos indicaron que la noche del viernes 23 de octubre Barrios Rodríguez viajaba como acompañante de una mujer a bordo de una motocicleta blanca.

De acuerdo con los testimonios recabados por la PNC, individuos que se desplazaban en una motocicleta negra los perseguían desde la colonia Portales. Al llegar al cantón Voladores, los atacantes les interceptaron el paso y dispararon contra Barrios Rodríguez.

Posteriormente, los responsables huyeron en dirección a la colonia Portales, mientras que la mujer que conducía la motocicleta blanca continuó su marcha, según los testigos.

En la escena del crimen, las autoridades localizaron seis casquillos y un proyectil de arma de fuego, cuyos calibres no fueron precisados.

La víctima sufrió al menos ocho heridas de bala, entre ellas una en el pómulo izquierdo, otra en la cabeza y una más en el cuello, según el reporte de la PNC.

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Fuentes del Ministerio de Gobernación indicaron que Barrios Rodríguez debía presentarse este sábado a trabajar en el centro carcelario.

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