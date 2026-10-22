Sergio Valdemar Cardona, sentenciado por muerte de periodista, salió de prisión en el 2024 por orden judicial

Sergio Waldemar Cardona López, condenado por el asesinato del periodista Danilo López, recobró su libertad el 15 de mayo del 2024, según confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). La institución indicó que su salida se efectuó en cumplimiento de una orden judicial.

En respuesta a una consulta de Prensa Libre, la DGSP informó que, según sus registros, la libertad de Cardona López quedó documentada en la boleta de libertad número 510731, emitida por el Organismo Judicial (OJ).

La confirmación se conoció este 22 de octubre, un día después del ataque armado en el que murió Cardona, luego de que surgieran cuestionamientos en redes sociales sobre el porqué se encontraba en libertad, pese a haber sido condenado a 30 años de prisión inconmutables.

Después del ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que desconocía por qué Cardona se encontraba en libertad y señaló que correspondía a la DGSP aclarar esa información. La institución confirmó la fecha en que salió de prisión y que la medida se cumplió por orden judicial, pero no precisó los motivos de la decisión.

La condena por el asesinato de Danilo López

El 10 de marzo del 2015, el periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, fue asesinado a tiros en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. En el mismo ataque murió Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo, y resultó herido el periodista Marvin Túnchez.

El 16 de diciembre del 2016, el juez Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a Cardona. En octubre del 2017, Cardona fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato de López. El tribunal lo absolvió por la muerte de Salazar.

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El caso también involucró al entonces diputado Julio Juárez Ramírez, señalado por el Ministerio Público (MP) como supuesto autor intelectual del crimen. Sin embargto, Tribunal de Mayor Riesgo B lo absolvió.

¿Por qué salió de prisión?

Aunque la DGSP confirmó que Cardona recuperó su libertad por orden judicial, la información proporcionada no detalla el fundamento de esa resolución ni las circunstancias que permitieron su salida, pese a la condena que había recibido.

Prensa Libre consultó al Organismo Judicial y al Ministerio Público sobre las razones de la liberación, pero al cierre de esta nota ambas respuestas estaban pendientes.

Por ahora, la fecha de excarcelación está confirmada por los registros del Sistema Penitenciario. Las razones de la decisión judicial aún no han sido aclaradas.