Menor es ultimado a balazos frente a su tío en parqueo de comercio en Chimaltenango

Un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 22 de abril en el parqueo de un comercio, del km 53 de la ruta Interamericana, zona 5 de la cabecera de Chimaltenango, cuando se disponía a comprar ropa junto a un familiar. El ataque, cometido por desconocidos, es el segundo hecho armado registrado en esa localidad en la semana, informaron los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar.

De acuerdo con testigos, el menor iba a comprar prendas de vestir junto a uno de sus tíos cuando fue atacado a balazos por desconocidos.

El tío salió ileso, según las autoridades.

Por el momento, las autoridades no han revelado una hipótesis del hecho.

Fiscales del Ministerio Público se encuentran en el lugar para recabar indicios que contribuyan a la investigación.

Este es el segundo ataque armado registrado en lo que va de la semana en la cabecera de Chimaltenango.

El primer hecho ocurrió el lunes pasado en el km 61 de la ruta Interamericana, en la colonia Puerto Rico, donde un hombre que viajaba en motocicleta fue atacado a balazos.

La víctima murió en el lugar.

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