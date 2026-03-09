Microbús se empotra en poste tras choque con bus en ruta a El Salvador; reportan varios heridos

Al menos nueve personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador, cuando un bus colisionó con un microbús que terminó empotrado en un poste del alumbrado público en el arriate central, informaron los Bomberos Voluntarios.

El percance ocurrió este lunes 9 de marzo cuando un bus que continuó su marcha chocó contra el microbús, el cual se desvió y se empotró en un poste del alumbrado público ubicado en el arriate central de la carretera.

A causa del impacto, cinco personas fueron trasladadas a centros asistenciales y cuatro recibieron atención en el lugar por golpes y crisis nerviosa.

Dos de los heridos fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Accidentes. Fueron identificados como Lesly Mariela Veliz Velásquez, de 36 años, y Ericka Janet Silvestre Velásquez, de 49.

Otros tres fueron trasladados al Hospital Regional de Cuilapa: Enma Suazo, de 44 años; Katerin Martínez, de 23, y Liliana Maricela Velázquez, de 38.

En el lugar también fueron atendidos Melly Arrecis, de 50 años, y Marco Tulio Marroquín Osorio, de 26, quienes presentaban golpes leves.

Este es el segundo accidente de bus registrado en menos de una semana. El pasado jueves, en Laguna Seca, Amatitlán, un bus volcó y dejó más de 60 personas heridas y tres fallecidas.

