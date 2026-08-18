Motorista muere en la calzada Atanasio Tzul y recomiendan precaución por complicaciones de tránsito en el área

Una mujer de aproximadamente 23 años murió este martes 18 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en la calzada Atanasio Tzul y 35 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Municipales.

La víctima se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el percance. Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, la motorista perdió el control e impactó contra un poste cuando circulaba hacia el sur.

Los socorristas acudieron al lugar, pero la mujer había fallecido debido a las heridas. Hasta el momento del reporte, la víctima no había sido identificada y se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes para efectuar las diligencias.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que personal del Ministerio Público (MP) se dirigía al lugar. Las diligencias afectan la conexión hacia la zona 21, por lo que las autoridades recomendaron precaución a los automovilistas.

MOTORISTA FALLECIDA EN ZONA 12



En calzada Atanasio Tzul y 35ª calle, zona 12, hacia el sur, motorista pierde el control e impacta contra un poste, falleciendo en el lugar.



Autoridades correspondientes atienden el hecho. Conduzca con precaución.



Trabajamos para mejorar la… pic.twitter.com/t3yMPi0g4o — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 18, 2026

Otros hechos complican el tránsito

Montejo también informó sobre otros incidentes que afectan la movilidad en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala.

En la 13 calle, cerca de la avenida Elena, zona 3, se mantiene cerrado el carril derecho debido a la presencia de un hombre fallecido en el área peatonal. Sobre este caso existen versiones distintas: Bomberos Voluntarios reportaron que un hombre de 26 años murió por heridas de arma de fuego, mientras que Montejo informó preliminarmente que el fallecimiento habría sido por causa natural. La causa deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

Bomberos Voluntarios de Estación Central fueron destacados a la avenida Elena y 13 calle, zona 3, en el lugar falleció un hombre de 26 años por heridas de arma de fuego. #75AñosCVB pic.twitter.com/Gy20rtdKQP — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 18, 2026

Además, un camión con desperfectos en el tren delantero afecta el carril derecho del Anillo Periférico, desde el puente de Villa Linda hacia la colonia 4 de Febrero, a inmediaciones de la 21 calle de la zona 7. Para retirar el vehículo se coordinó una grúa.

Resumen de hechos viales que afectan hasta las 5:15 de la tarde en Ciudad Guatemala.



Coordinaciones con:



- Grúas

- Equipos de limpieza

- Bomberos

- PNC

- Otras jurisdicciones

- Ministerio Público



Deceso de mujer motorista en calzada Atanasio Tzul zona 12 obliga a desvíos… pic.twitter.com/s9hO6Bz4fa — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 18, 2026

Otro inconveniente se registra por un derrame de diésel en la calle Martí y 8a. avenida, zona 2, que afecta el tránsito proveniente del Periférico. Personal municipal realiza labores de limpieza en el sector.

En el bulevar Austriaco y 34 calle, zona 16, una colisión entre una motocicleta y una camioneta genera dificultades para quienes se desplazan hacia el puente Cuatro Caminos.

También se reportan complicaciones cerca del km 16 de la ruta Interamericana, donde se efectúan trabajos de recapeo en el carril izquierdo. Según Montejo, las labores ya tienen repercusiones en la calzada Roosevelt, zona 7 de la capital.

Dos fallecidos en San José Pinula

Fuera de la capital, Bomberos Voluntarios reportaron otro hecho en la 5a. calle 1-30, zona 3 de San José Pinula, donde fueron localizados dos hombres fallecidos con heridas de arma de fuego.

Bomberos Voluntarios de la 69 Compañía fueron destacados a la 5.ª calle 1-30, zona 3 de San José Pinula, donde localizaron a dos hombres fallecidos. Uno en el interior de un inmueble y otro en la calle. Ambos presentaban heridas de arma de fuego.#75AñosCVB pic.twitter.com/pjyz1TD7Fd — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 18, 2026

De acuerdo con los socorristas, uno de los cuerpos se encontraba dentro de un inmueble y el otro en la calle. Personal de la 69 Compañía acudió al lugar para atender la emergencia.

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