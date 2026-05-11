Mototaxi prende en llamas tras fuerte impacto con camión y deja dos víctimas atrapadas

Dos personas murieron carbonizadas este lunes 11 de mayo, luego de un accidente de tránsito entre un camión y un mototaxi en la ruta que conduce a la aldea Chajmaic, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Socorristas informaron que el percance ocurrió en esa carretera, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un camión y un mototaxi. Tras el impacto, el vehículo de tres ruedas volcó y se incendió.

Socorristas de la estación de Fray Bartolomé de las Casas acudieron al lugar y sofocaron las llamas. Después de controlar el fuego, confirmaron que dentro del mototaxi había dos personas fallecidas, cuyos cuerpos quedaron calcinados.

Las víctimas no han sido identificadas y de manera preliminar se presume que se trataría del piloto del mototaxi y un pasajero.

Las autoridades fueron notificadas para efectuar las diligencias correspondientes y establecer las causas del accidente.

El tránsito en el sector resultó afectado durante varias horas, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución.