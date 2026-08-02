Sucesos
Mueren un recluso y su esposa en incidente armado en preventivo de la zona 18
En el incidente armado murieron el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", y su esposa.
Un incidente armado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18 deja un privado de libertad y su esposa muertos, además de un guardia penitenciario herido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este domingo 2 de agosto ocurrió un incidente armado en el Centro Preventivo para Hombres Anexo B, en la zona 18, donde murieron un privado de libertad y su esposa. Además, un guardia penitenciario resultó herido.
La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó de que activó los protocolos de emergencia en el centro carcelario y que realiza un operativo de requisa.
Los privados de libertad involucrados en los hechos fueron identificados y aislados de forma inmediata para evitar nuevos hechos de violencia.
La DGSP indicó que espera la llegada de la Policía Nacional Civil al centro carcelario para consignar a los involucrados y ponerlos a disposición de la justicia.
En el incidente murió el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", presunto integrante de la mara Salvatrucha, y su esposa.
La DGSP informó que un guardia penitenciario resultó herido cuando repelió el ataque y añadió que no brindará más detalles del caso, que continúa bajo investigación.
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