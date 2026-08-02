Mueren un recluso y su esposa en incidente armado en preventivo de la zona 18

Este domingo 2 de agosto ocurrió un incidente armado en el Centro Preventivo para Hombres Anexo B, en la zona 18, donde murieron un privado de libertad y su esposa. Además, un guardia penitenciario resultó herido.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó de que activó los protocolos de emergencia en el centro carcelario y que realiza un operativo de requisa.

Los privados de libertad involucrados en los hechos fueron identificados y aislados de forma inmediata para evitar nuevos hechos de violencia.

La DGSP indicó que espera la llegada de la Policía Nacional Civil al centro carcelario para consignar a los involucrados y ponerlos a disposición de la justicia.

En el incidente murió el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", presunto integrante de la mara Salvatrucha, y su esposa.

La DGSP informó que un guardia penitenciario resultó herido cuando repelió el ataque y añadió que no brindará más detalles del caso, que continúa bajo investigación.