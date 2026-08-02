Mueren un recluso y su esposa en incidente armado en preventivo de la zona 18

Sucesos

Mueren un recluso y su esposa en incidente armado en preventivo de la zona 18

En el incidente armado murieron el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", y su esposa.

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Familiares de personas privadas de libertad y que se encuentran en los sectores 10 y 11 del Preventivo de la zona 18, llevaron las encomiendas que se reciben de manera semanal. Las visitas están prohibidas para los reos, sin embargo los familiares pueden llevarles artículos de primera necesidad y de limpieza. Para que esto pueda realizarse se deben trasladar al ingreso al centro preventivo para mujeres, Santa Teresa, que está abajo del de varones. A pesar que los trabajadores del Sistema Penitenciario piden a las personas cuidarse y tomar en cuenta su distancia, los visitantes no acatan las medidas. Foto Prensa Libre: Óscar Rivas 18 06 2020

Un incidente armado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18 deja un privado de libertad y su esposa muertos, además de un guardia penitenciario herido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este domingo 2 de agosto ocurrió un incidente armado en el Centro Preventivo para Hombres Anexo B, en la zona 18, donde murieron un privado de libertad y su esposa. Además, un guardia penitenciario resultó herido.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó de que activó los protocolos de emergencia en el centro carcelario y que realiza un operativo de requisa.

Los privados de libertad involucrados en los hechos fueron identificados y aislados de forma inmediata para evitar nuevos hechos de violencia.

La DGSP indicó que espera la llegada de la Policía Nacional Civil al centro carcelario para consignar a los involucrados y ponerlos a disposición de la justicia.

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En el incidente murió el privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", presunto integrante de la mara Salvatrucha, y su esposa.

La DGSP informó que un guardia penitenciario resultó herido cuando repelió el ataque y añadió que no brindará más detalles del caso, que continúa bajo investigación.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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