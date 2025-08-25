Mujer localizada sin vida en el río Motagua tenía activa una alerta de desaparición alerta Isabel-Claudina

Una mujer fue localizada sin vida en el cauce del río Motagua, en la aldea Jumuzna, municipio de Río Hondo, Zacapa. El hallazgo fue reportado por los Bomberos Municipales Departamentales, quienes, a bordo de la unidad RD-35, recuperaron el cuerpo y notificaron a las autoridades correspondientes. El cadáver presentaba señales de violencia, según informaron los socorristas.

Horas después del hallazgo, trascendió que la víctima podría ser Edna Johana Jacobo, de 39 años, quien fue reportada como desaparecida el 24 de agosto en Zacapa.

La alerta Isabel-Claudina fue activada al día siguiente por el Ministerio Público, tras la denuncia interpuesta por familiares.

De acuerdo con la alerta, Jacobo tenía ojos color café, cabello rojo lacio, estatura de 1.68 metros y tez blanca.

Su complexión fue descrita como obesa y no se contaba con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Aunque por las características físicas y el lugar del hallazgo existe coincidencia, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo.

Será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el encargado de establecer la identidad por medio de métodos científicos, así como de determinar las causas exactas del deceso.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público (MP), en coordinación con las fuerzas de seguridad, y forma parte del protocolo establecido en desapariciones de mujeres con alerta Isabel-Claudina.

Este mecanismo tiene como objetivo facilitar la búsqueda inmediata y la protección integral de las víctimas.

Otro cuerpo localizado en Chinautla

En un hecho distinto, los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre en la avenida Maratón, zona 6 de la colonia Santa Luisa, en Chinautla.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba varias heridas de bala.

Al llegar al lugar, los socorristas evaluaron al individuo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades investigan el móvil del ataque y no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima.